"Maria Callas a La scala", in mostra a Washington i costumi della cantante

Maria Callas, il cui vero nome era Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulou, è stata una delle più grandi cantati liriche di tutti i tempi. Nata nel 1923 e morta nel 1977, grazie alla sua voce straordinaria per potenza, agilità ed estensione, unita a una grande capacità interpretativa, ha rivoluzionato il mondo dell'opera mescolando bel canto e dramma, e riscoprendo repertori dimenticati, in particolare di Bellini e Donizetti. La sua vita privata, segnata dalla complessa relazione con Aristotele Onassis, l'ha resa altrettanto famosa, facendole guadagnare l'appellativo “La Divina” e facendo di lei un'icona del XX secolo.