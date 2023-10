"Madre dolore", il nuovo romanzo del cantante rock Daniele Sanzone

Mirco Del Gaudio, ex pugile e capo del commissariato di Scampia (Napoli), è uno spirito inquieto fra l'amore e l'odio per il suo lavoro, un matrimonio fallito e la sensazione di non dedicarsi abbastanza alla figlia.

Quando si ritrova davanti al cadavere di una donna suicida in seguito alla morte del figlio, capisce subito che si nascondono altre verità e altri segreti. Così, seguendo il suo fiuto, finirà per immergersi negli abissi di un mondo misterioso, in cui l'assenza di speranza si trasforma in dipendenza dall'illusione. "Madre dolore. La prima inchiesta del commissario Del Gaudio" (Les Flâneurs Edizioni) di Daniele Sanzone, scrittore, autore e voce della rock band 'A67, è una storia a tinte gialle che ruba il fiato fino all'ultima pagina.