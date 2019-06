"Io sono Capitan Tsubasa", la sfida ha inizio

"Captain Tsubasa" si rivelerà uno dei fumetti sportivi di maggior successo al mondo, contribuendo in maniera decisiva al boom del calcio in Giappone e ispirando l'amore per questo sport nei ragazzi di tutto il mondo. Alla prima serie di "Captain Tsubasa" seguono "Captain Tsubasa World Youth", "Captain Tsubasa Road to 2002", "Captain Tsubasa Golden-23", "Captain Tsubasa in Calcio", "Captain Tsubasa en La Liga e Captain Tsubasa Rising Sun", attualmente in corso. Tra le altre sue opere ricordiamo "Sho no densetsu", "Ace!", "Striker Jin" e "Hungry Heart".