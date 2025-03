"Connessioni pericolose", in libreria il nuovo libro di Barbara Benedettelli

La connessione digitale è diventata un mezzo indispensabile per la partecipazione sociale, ma può anche essere sfruttata per fini di lucro. Secondo la sociologa Barbara Benedettelli, siamo intrappolati nella catena di montaggio algoritmica del capitalismo digitale. Gli algoritmi, progettati per catturare l’attenzione degli utenti, filtrano le informazioni attraverso le cosiddette bolle di filtraggio (filter bubble), creando stanze dell’eco (echo chamber) in cui ogni individuo vede confermate le proprie credenze, mentre quelle opposte vengono silenziate.

Il risultato è che quando siamo online non siamo davvero liberi. Benedettelli ne ha scritto un saggio che invita a riflettere sulla necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alla realtà sotterranea del web contemporaneo. "Connessioni pericolose, i fili invisibili che guidano gli adolescenti online tra capitalismo della sorveglianza e algoritmi", analizza il funzionamento di un’economia dell’attenzione pervasiva e capace - secondo l’autrice - di manipolare gli individui, al punto da deviare, specie nel caso degli adolescenti, il corso naturale di una vita.