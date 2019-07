"Chimera", il podcast che mostra i due volti della letteratura

Giulia, come è nata l'amicizia con Marianna?

Ci siamo conosciute per caso nel corso di una premiazione. Io avevo ricevuto il premio Treccani per un mio lavoro giornalistico e a consegnarmi il premio è stata proprio Marianna. Da quel momento abbiamo iniziato a chiacchierare e abbiamo scoperto di essere nate lo stesso giorno, il 15 dicembre. Poteva sembrare una semplice coincidenza, ma noi abbiamo iniziato a credere fosse un segno del destino. Abbiamo infatti scoperto di avere un altro grande punto in comune: l'amore per la letteratura. Così da quel momento siamo inseparabili.



Come è nata l'idea di questo podcast?

Io e Marianna passavamo giornate intere a discutere di libri. Ma su ogni lettura, avevamo opinioni opposte. Così abbiamo pensato di giocare con le nostre divergenze e divertirci attraverso questo format. E' la prima esperienza di questo genere per entrambe, ma a noi piace sperimentare.



Presentaci "Chimera". Come saranno strutturate le puntate?

Il format prevede circa due puntate al mese. Nella prima analizzeremo un libro di recente pubblicazione che entrambe abbiamo letto. E su questo esprimeremo i nostri diversi punti di vista: racconteremo un po' la trama e spiegheremo cosa funziona e cosa no, secondo noi. Io sono sempre la parte più cattiva della coppia. Per non stancare troppo il pubblico, dopo la puntata su un libro ne seguirà un'altra molto più breve, che abbiamo deciso di chiamare "intermezzo", in cui consiglieremo libri simili a quello analizzato. Per esempio se scegliamo un romanzo di formazione, suggeriremo nell'intermezzo altri testi simili.



Dove si potrà ascoltare "Chimera"?

La prima puntata, dedicata a "L'idiota" di Elif Batuman, è già online, disponibile sul sito Spreaker. Ma siamo stati contattati anche dalla piattaforma Querty, che raccoglie i più importanti podcast italiani. Ora sbarcheremo anche lì con il prossimo intermezzo. Per noi questo è già un grande successo. Sulla nostra pagina Facebook "Chimerapodcast" saranno disponibili tutte le informazioni utili per ascoltarci sul web.



Quale sarà il libro oggetto della seconda puntata?

Vi aspettiamo con "Circe", opera di Madeline Miller. Ma il prossimo appuntamento è con l'intermezzo, che sarà online la prima settimana di agosto.