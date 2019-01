Dopo avere passato anni a raccontare e mostrare i cartelli più esilaranti di stadi e strade italiane, l'inviato di "Striscia la Notizia" Cristiano Militello li ha raccolti nel volume "Cartelli d'italia. (Presa in) giro d'Italia in 1000 cartelli" (Baldini + Castoldi, 376 pagine, euro 17). Essendo un libro fatto "in cooperativa" grazie alle segnalazioni di migliaia di "reporter per caso" che continuano a spedirgli le loro incredibili perle e sperando di fare cosa gradita ai suoi "soci", Militello devolverà i proventi della vendita alla Fondazione Together To Go (TOG) che cura gratuitamente cento bambini con patologie neurologiche complesse.