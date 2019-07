"Anna e la famosa avventura nel bosco stregato": un racconto per insegnare ai bambini il coraggio

Perdere la propria famiglia durante le vacanze è un evento che metterebbe chiunque in serie difficoltà. Anna, una bambina curiosa e coraggiosa, non può però perdersi d'animo e decide di mettersi immediatamente sulle tracce dei suoi cari. "Anna e la famosa avventura nel bosco stregato (raccontata da lei stessa)" (BAO Publishing, pp. 80, 16 euro) è la nuova storia per bambini scritta da Luca Tortolini e illustrata dalla pluripremiata fumettista Sara Colaone.



Un racconto che insegna l'importanza del coraggio e della fiducia in se stessi: Anna infatti, partita per la montagna con i genitori e il fratellino, si troverà improvvisamente da sola. I suoi cari spariranno uno per uno in un misterioso e incantato bosco. Alla ricerca della sua famiglia, incontrerà animali parlanti, diffidenti verso gli umani, e nemici apparentemente invincibili. Ma si accorgerà di non avere tempo per la paura e che nulla è impossibile per chi crede in se stesso.