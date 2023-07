Un viaggio sensoriale tra i vigneti della regione di Caldaro

La Tenuta Moser: un'opportunità unica per immergersi nella bellezza della natura, in una realtà a conduzione familiare

Situata lungo la pittoresca Strada del Vino, la Tenuta Moser brilla come un gioiello enologico nella splendida cornice di montagne, campagne rigogliose e specchi d'acqua cristallini. I vigneti si estendono nelle zone di produzione intorno ai laghi di Caldaro e Monticolo: il primo caratterizzato da un clima mediterraneo ideale per le varietà di uva a bacca rossa, il secondo habitat privilegiato dalle uve bianche grazie ai terreni calcarei e minerali. Dal 2018, la Tenuta Moser ha rinnovato la cantina con nuove tecnologie all’avanguardia per garantire un livello qualitativo sempre più alto.

A guidare la produzione vitivinicola l’esperto cantiniere Gerhard Sanin, entrato nel team di Moser dopo aver collaborato con cantine di fama internazionale come “Erste & Neue" e "Tenuta Ornellaia".

I vini bianchi e rosati della Tenuta Moser

Dalle sfumature minerali e rinfrescanti dei vini bianchi alle intense note fruttate e speziate dei vini rossi, ogni sorso dei vini della Tenuta Moser racconta la storia del territorio circostante.

Tra tutte le etichette, ce n’è una che sorprende, perché fatta con una varietà poco conosciuta: il Sovi Gris, incrocio tra Cabernet Sauvignon e Bronner. Le sue uve rosse dalla buccia spessa e polpa carnosa donano al vino un carattere corposo e fruttato, con deliziosi aromi di mela matura e pesca. Grazie alla vinificazione con un breve contatto con le bucce, il Sovi Gris di Tenuta Moser regala una bevuta succosa e armoniosa.

Il Pinot Grigio DOC Alto Adige, prodotto da viti coltivate su terreni ricchi di porfido e roccia vulcanica, è invece un vino di grande eleganza alpina. Al naso, si possono percepire fragranze di mela, mela cotogna, pera e frutta gialla, mentre al gusto si fa notare una nota pepata e speziata, donata dall'invecchiamento in botti di legno, con un’acidità vivace e un lungo finale.

Lo Chardonnay DOC Alto Adige è un autentico tesoro proveniente da un vigneto radicato nella roccia minerale di porfido. Con una pressatura delicata delle uve e un affinamento in botti di legno, questo vino seduce il naso con profumi di banana, mela Golden Delicious e vaniglia, evocando un tocco caraibico. Al palato, si rivela deciso, con un finale sorprendentemente piacevole e lungo, mantenendo una leggera ma presente acidità.

Infine, tra i vini bianchi, spicca il Sauvignon e il Sauvignon Gold. Il primo è frutto dell'eccezionale interazione tra due località di alto livello nella tenuta. I vigneti, situati sulle colline moreniche di Cornaiano e su terreni ricchi di minerali a Monticolo, producono uve ricche di carattere. Grazie a una pressatura soffice e una fermentazione in grandi botti di legno, questo vino si distingue per la sua vasta gamma di aromi fruttati, tra cui pesche fresche e uva spina. Il Sauvignon Gold DOC Alto Adige è invece il risultato di un'attenta selezione dei migliori filari di viti nel vigneto di Monticolo. Al naso si presenta con un aroma raffinato di agrumi e frutti tropicali dolci e speziati. Al palato, offre una lunghezza incredibile, con un perfetto equilibrio tra acidità e sapidità, e un finale prolungato sui frutti tropicali.

Non poteva mancare tra le chicche di Tenuta Moser il Lagrein Rosé, che proviene da vigneti situati vicino alla spiaggia privata dell'Hotel SEELEITEN, di proprietà della famiglia, nelle vicinanze del lago di Caldaro. Colore rosa brillante con riflessi di lampone; al naso, si possono percepire intense note fruttate di ananas maturo, ciliegia e fragoline di bosco, accompagnate da una fresca acidità. Il finale è piacevole e leggero, rendendo questo Lagrein Rosé il compagno ideale per le giornate estive.

I vini rossi della Tenuta Moser

Il Lagrein è vinificato anche in rosso nella versione Lagrein Riserva DOC Alto Adige. È il risultato della selezione delle migliori uve raccolte a mano dai vigneti situati sui pendii meridionali e sud-occidentali del Lago di Caldaro, caratterizzati da rese molto basse. Nel bicchiere, si presenta con un intenso colore rosso granato e profuma di frutti di bosco maturi come la mora e la ciliegia. Il gusto è potente, di lunga durata, profondo e vellutato.

Da viti di 50-60 anni di età, coltivate in posizione classica direttamente sulle rive del Lago di Caldaro, prende vita il Kalterersee Classico Superiore DOC Alto Adige. Il sistema di allevamento tradizionale a pergola e l'orientamento sud-occidentale, uniti ai depositi dell'ultima era glaciale, conferiscono a questo vino tipico un carattere distintivo. Si presenta come un rosso rubino chiaro e brillante, con aromi di ciliegia, violetta, mandorla amara e un leggero tocco di brioche.

Il Merlot Cabernet DOC Alto Adige è un classico cuvée che combina lo stile del Bordeaux con le tipiche caratteristiche dell'Alto Adige. Le varietà Merlot e Cabernet Sauvignon, amanti del calore, trovano in questa regione di confine un terreno ideale per produrre cuvée speziate, fruttate, eleganti e profonde. Le viti crescono ai Campi al Lago, con una vista privilegiata sul Lago di Caldaro e su un terreno di prima classe. Note stratificate di bacche selvatiche, ribes rosso, sottobosco e salvia, che si fondono delicatamente con il tannino elegante e raffinato.

Infine, un fuoriclasse, il Toscarosso DOC Alto Adige, che è l'espressione dell'amore e del legame della Tenuta Moser con la Toscana. Le dolci colline, la ricca cultura e storia, e i terreni unici dei vigneti, insieme all'amicizia con i viticoltori toscani, sono alla base di questo vino. Le varietà Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot conferiscono a questo vino la sua colorazione, tonalità e carattere. Dopo una fase di maturazione di dodici mesi, le singole varietà vengono sapientemente assemblate. Nel bicchiere, si possono percepire aromi di frutti di bosco, in particolare more, erbe speziate e pino.

Mendelbier, la birra dell’Alto Adige

Tenuta Moser produce in cantina anche una birra chiara a una birra Weizen, torbida e non filtrata. È l’unica birra prodotta a sud di Bolzano, nel mezzo del paesaggio vitivinicolo. Ciò che la distingue è l’uso di materie prime di altissima qualità, come l’acqua della montagna locale Mendola e il luppolo, proveniente dal campo appositamente piantato tra Appiano e Caldaro.



Di Indira Fassioni