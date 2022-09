Un nuovo gusto nocciola per la iconica gamma Coco Pops

I nuovi sorprendenti

cereali Coco Pops

al gusto della nocciola

più piccoli

anche ai consumatori adulti

prima colazione nutriente, bilanciata e gustosa

combinano l’iconico cacao, facendo comunque diventare il latte dell’inconfondibile color cacao. La nuova variante alla nocciola offre ai, ma, cereali deliziosi pensati come parte di una. Una porzione di Coco Pops al gusto nocciola contribuisce al 50% dell’apporto giornaliero di Vitamina D.

“Fare una prima colazione nutriente, bilanciata e gustosa è un’ottima abitudine da adottare sin da piccoli per cominciare la giornata nel migliore dei modi – afferma la

Dr.ssa Francesca Noli

, Biologo specialista in Scienza dell’Alimentazione. È importante scegliere, per i più piccoli, alimenti ricchi di fibre e vitamine, che si rivelano preziosi alleati per una crescita sana e per il corretto funzionamento dell’organismo.”

La prima colazione rappresenta un

pasto fondamentale della giornata

ed è importante fare una colazione nutriente e bilanciata ogni giorno per cominciare la giornata con il piede giusto, soprattutto per i più piccoli che in questo periodo si trovano ad affrontare il rientro a scuola.

In linea con l’impegno espresso nel Manifesto del Benessere pubblicato da Kellogg Europa nel maggio 2021, l’azienda si impegna per offrire ai propri consumatori

cibo gustoso

profilo nutrizionale continuamente perfezionato

dal, contribuendo a migliorare la dieta di milioni di italiani.

Dal 2011, Kellogg Italia ha ridotto il contenuto di zuccheri nei suoi cereali e snack a base di cereali, per un equivalente pari a oltre 2.800 tonnellate di zuccheri rimossi dalla dieta degli italiani. In particolare, grazie al rinnovo della ricetta, Coco Pops Risetti

ha il 30% di zuccheri in meno

rispetto ai cereali per bambini (esclusi muesli e cereali croccanti) più venduti.

I nuovi cereali Coco Pops Hazelnut Flavour sono

fonte di fibre

(almeno 3g/100g), 7 vitamine e ferro, e non contengono coloranti né aromi artificiali.