Tre Cristi: menù gourmet e sostenibilità ambientale

Franco Aliberti , un passato da pasticcere e un presente da patron al ristorante Tre Cristi , situato nel quartiere futurista di Porta Nuova della Varesina a Milano . Lo chef, classe 1985, ha lasciato il ristorante stellato La Persev in Valtellina sentendosi ormai pronto per mettersi gioco in una piazza grande e importante come quella di Milano. Il ristorante è stato negli anni guidato da Paolo Lopriore e successivamente da Dario Pisani . Un ambiente elegante ed essenziale in cui l’amore per il cibo è espresso in ogni singolo dettaglio, dagli spazi architettonici alla cucina, con lo scopo di regalare ai commensali un’esperienza che faccia loro riscoprire il piacere di stare a tavola in un luogo che diventa sede di incontri e di ricordi. A fare da padrona è la cucina mediterranea ed ecosostenibile : un “gioco di apparenze” esalta le materie prime ingannando i sensi tramite giochi visivi e gustativi.

Franco Aliberti ha collaborato negli anni con i Grandi della cucina, professionisti del calibro di Massimo Spigaroli all’Antica Corte Pallavicina, Massimiliano Alajmo a Le Calandre di Padova e Gualtiero Marchesi partecipando anche all’apertura del Marchesino a Milano.

Tra le esperienze più importanti quella presso il ristorante Vite di San Patrignano, per il progetto di centro della proposta educativa della comunità. Il 2012 è invece l’anno della collaborazione con Massimo Bottura all’Osteria Francescana, tre stelle Michelin e premiato Miglior ristorante del mondo nella classifica The World’s 50 best Restaurants negli anni 2016 e 2018.

Nel 2014 apre il suo ristorante EVVIVA a Riccione.

La carriera di Aliberti è caratterizzata da una serie di riconoscimenti tra cui il premio come miglior Chef Pasticcere per la Guida Identità Golose nel 2010 e nel 2011 per la Guida ai Ristoranti d’Italia de Il Sole 24 Ore. Nel 2012, ancora una volta dalla Guida Identità Golose, ha ricevuto il premio Miglior Chef Under 30.

Da novembre 2018 è iniziata la sua nuova avventura a Milano, un ristorante che rispecchia la filosofia di vita e personalità dello chef, una cucina gourmet con la capacità di esaltare le materie prime povere e tutte le parti commestibili di frutta e verdura attraverso diverse combinazioni e consistenze. Una cucina attenta all’ambiente, ecosostenibile che studia e propone piatti in cui il singolo ingrediente viene bilanciato da al massimo altri due componenti e in cui le parole chiave sono sostanza e semplicità.

Due i menù proposti, entrambi un omaggio alla città di Milano: “In Città”, composto da sette portate dedicate ai prodotti e ai personaggi che hanno contribuito alla crescita e al cambiamento della città e “A due passi da Milano”, 10 portate che puntano i riflettori sulla stagionalità delle materie prime, segnalando per ogni piatto gli ingredienti e la distanza da Milano.

La sua fama da pasticcere lo precede, per ogni piatto esiste una ricetta che viene seguita alla lettera, tutto deve essere perfettamente replicabile da chiunque e in ogni momento.

Curioso per natura, Franco Aliberti è un grande sperimentatore, ma allo stesso tempo si avvale della cucina tradizionale e ancestrale, come la griglia, che in cucina diventa mezzo di espressione di una creatività innata che lo contraddistingue.

Mangiare al ristorante Tre Cristi significa abbandonarsi a un percorso tattile che amplifica i sensi e il gusto dei singoli ingredienti alla riscoperta di sapori puri ed eleganti, il tutto arricchito da un design ispirato allo skyline e alla tradizione milanese.



Tre Cristi - Milano www.trecristimilano.com



Di Indira Fassioni