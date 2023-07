Un tour sulle spiagge romagnole per celebrare i 18 anni della Notte Rosa e i 66 anni dalla nascita del frappè

Due traguardi da festeggiare negli stessi giorni: i 18 anni della Notte Rosa e i 66 anni dalla nascita del frappè con un tour sulle spiagge romagnole insieme al Bagnino D’Italia Gabriele Pagliarani.

Il frappè deve i suoi natali a Dimitrios Vakondios, rappresentante commerciale di Nescafé, che nel 1957, nel corso di una fiera, decise di prepararsi un caffè. Non avendo a disposizione acqua calda, scelse di usare quella fredda e uno shaker per le bevande al cioccolato, aggiunse Nescafé e un po’ di zucchero et voilà, nacque così il frappé destinato a diventare la bevanda nazionale greca, diventata poi famosa in tutto il mondo e in grande ascesa tra i trend dell’estate italiana.

Tra sole, mare e tornei di beach volley, il tour partirà Sabato 8 luglio al Bagno Tiki 26, e nei giorni successivi cominciando dalle Prime spiagge 5-6-7, e poi a Mareina 37, Ricci di Mare 142, Blu sol 52, Guazzetto 60, Melanina 57 fino al Bagno Basilico 47, all’ombra del chiringuito sarà possibile rinfrescarsi e assaporare non solo la classica bevanda ellenica ma anche le versioni trendy del Frappé-Latte e Frappé al Cappuccino per vivere cold la stagione più hot.