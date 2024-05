Torna Porchettiamo, il festival delle porchette d'Italia

Al centro dell’Italia, in Umbria, esiste un cuore “rosa” che batte forte. Un cuore chiamato Porchettiamo. È la rassegna gastronomica dedicata alle porchette nostrane che ogni anno anima San Terenziano di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. In questa tre giorni carnivora, il piccolo borgo si trasforma nel più grande villaggio delle porchette e non solo.

La 14ª edizione di Porchettiamo, in programma il 17, 18 e 19 maggio 2024, sarà l’ennesima dichiarazione d’amore verso quello che è uno dei cibi più gustosi, antichi e popolari della tradizione gastronomica italiana. I migliori produttori si riuniranno nella “Piazza delle Porchette” per celebrare la regina del cibo di strada, in abbinamento alle birre artigianali selezionate da Fermento Birra e ai vini del territorio scelti dalla Strada del Sagrantino.

Presenti al festival, come di consueto, le regioni più rappresentative: un percorso gastronomico tra l’Umbria, area ad alta vocazione per la produzione della porchetta, e altre zone del Centro Italia, per arrivare fino alla Calabria e alla Sicilia fra street food, laboratori e degustazioni. Sarà possibile conoscere, ma soprattutto assaporare le diverse porchette in ogni declinazione e preparazione, selezionate secondo criteri di qualità, artigianalità e genuinità del prodotto.

Tra le conferme, rispetto alle passate edizioni, il panino con porchetta gluten free per gli intolleranti al glutine e lo stand “In Punta di Porchetta”, dove le mani sapienti degli chef prepareranno veri e propri panini gourmet. Novità assolute saranno invece la porchetta di gallo, la Crescia di Urbino e la presenza di Andrea Natali, chef triestino da 15 anni al lavoro tra Italia e Canada, nonché ideatore dell’innovativa formula di Odio il Brodo: cibo genuino e pollo ruspante proposto in una chiave insolita grazie alle sperimentazioni sui tempi di cottura e ad accostamenti inaspettati.

Non mancheranno i gemellaggi, tra cui quello locale ormai consolidato con il Cicotto di Grutti, presidio umbro Slow Food, e le partnership internazionali… perché porchetta e maiale parlano qualsiasi lingua; di nuovo ospiti Messico e Giappone.

Per accontentare famiglie e appassionati gourmet, vi saranno numerose attività collaterali quali musica, giochi, passeggiate guidate a piedi e in bicicletta. Quest’anno, inoltre, per la prima volta il popolo di Porchettiamo potrà acquistare online i gettoni per le degustazioni prima dell’evento e ritirarli sul posto, saltando così le file alle casse. Tutto pronto, insomma, per una nuova gustosissima celebrazione della porchetta che accoglierà i tanti gastronauti grazie alla collaborazione tra il comune di Gualdo Cattaneo e l’agenzia Anna7Poste Eventi & Comunicazione, specializzata in eventi food & beverage e ideatrice della kermesse, nonché al patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della Regione Umbria.

Di Indira Fassioni