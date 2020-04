TopChampagne.it: a tu per tu con i grandi esperti dello champagne 

TopChampagne.it è il primo blog italiano dedicato al mondo dello Champagne , ideato e gestito da un appassionato, per gli appassionati: informazioni, curiosità sulle bottiglie, sulle maison, sulle diverse tecniche di vinificazione, sugli uvaggi vengono condivise tutti i giorni da Andrea Silvello , imprenditore e giornalista pubblicista, fondatore e “faccia” del blog. Un’esperienza a 360 gradi sullo Champagne , per scoprire dai piccoli produttori alle bottiglie importanti da collezionisti.

Il mercato dello Champagne in Italia è in continua crescita: sempre più persone si avvicinano alla bollicina più famosa al mondo, per scoprire la peculiarità e la storia di questo mondo infinito e pieno di curiosità.“Come mi piace dire spesso – commenta Andrea – lo Champagne non è un vino “per pochi”. Ci sono davvero opzioni per tutte le tasche: dalle bottiglie di piccoli produttori da 20-30 euro a prodotti rari e da collezionisti da migliaia di euro. Avvicinarsi allo champagne è come fare un viaggio, va fatto per tappe. Imparare a conoscere cosa si sta bevendo, la storia del produttore, della cuvée e di tutto quello che c’è dietro la bottiglia che stiamo aprendo”.

Il blog di Andrea ha avuto un successo inaspettato: più di 27 mila followers in quasi otto mesi. Ogni giorno vengono pubblicate varie stories, che vengono viste da più di 4.000 persone e le impression settimanali totali sono costantemente sopra il milione, con picchi che triplicano e un tasso di engagement degli utenti molto superiore alla media. “Questi risultati mi fanno enorme piacere – continua Andrea – perché confermano l’interesse degli utenti per quello che condivido con loro. E’ bello condividere le proprie passioni in modo sano e oggettivo senza “essere di parte” ma dicendo quello che si pensa in modo sincero. Non siamo sponsorizzati da nessuna Maison e non vogliamo esserlo”.

TopChampagne.it ha da poco lanciato il proprio sito e-commerce per bottiglie rare e di nicchia, aprendo un punto pick&pay in partnership con il supermercato Sigma Alimentari Ripamonti nel centro di Milano. Ma non solo: da qualche tempo ha avviato delle dirette che danno la possibilità a tutti di formarsi, rispondere a curiosità e approfondire le proprie conoscenze in tema di Champagne, completamente gratis.

Infatti, oltre che chiacchierare in diretta live con Andrea Silvello, si potrà fare la conoscenza degli illustri ospiti del mondo dello Champagne: primi protagonisti sono stati Thomas Rossi e Vania Valentini, due tra i principali professionisti italiani esperti di Champagne, che si sono già avvicendati in diretta. Quest’ultima è Master Sommelier ALMA, Degustatrice Ufficiale AIS, Vice Curatore della Guida Grandi Champagne di Alberto Lupetti, Dame Chevalier de l’Ordre des Coteaux de Champagne. E ancora, professionisti, sommelier ed esperti, in programma in calendario sul blog di TopChampagne.it.

“Siamo davvero felici e orgogliosi di questa iniziativa – ha commentato Andrea Silvello – che è stata fin subito accolta con grande calore dal nostro seguito, sempre più numeroso. Sono ormai 27 Mila i follower di TopChampagne.it, con tassi di crescita e di engagement davvero inaspettati in così pochi mesi dalla nostra nascita. Vogliamo contribuire anche noi, nel nostro piccolo, a far sì che l’obbligo e l’impegno morale di tutti di stare a casa in queste settimane per il bene collettivo possa trasformarsi anche in un’occasione per approfondire le proprie passioni”.

Sono diversi gli argomenti trattati giornalmente nelle dirette di TopChampagne.it: dalla storia, ai territori, ai vini, alle Maison, oltre alle sessioni di “Domande e Risposte”, per dar modo alle persone di approfondire le proprie conoscenze e a togliersi dubbi e curiosità.

https://topchampagne.it/

Di Indira Fassioni