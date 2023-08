Terrazze d'estate: tavoli con vista

La Costiera Amalfitana a Milano: Carmelina

Un angolo di Costiera a Milano dove gustare la cucina partenopea, immersi in un’atmosfera suggestiva giocata sui toni marinari del blu, dell’azzurro e del bianco, con un tocco di giallo, come il sole e i limoni di Amalfi, con i piatti decorati a mano di ceramica di Vietri sul Mare. La terrazza in via Thaon De Revel è ampia e ariosa, un’oasi di relax costellata di piante e fiori che trasporta lontano dal trambusto della città, in un’atmosfera sospesa che fa sentire in vacanza. Il menu propone i piatti tipici della tradizione napoletana, veraci e confortanti, che non mancano mai sulle tavole delle famiglie partenopee, rivisti con un tocco contemporaneo. Da assaggiare gli Sfizi fritti, il Fiore di zucca ripieno di ricotta di bufala, gli Spaghetti alla Nerano, gli Scialatielli ai frutti di mare e l'immancabile Pizza, realizzata con materie prime d’eccellenza.

La terrazza nascosta di Base Milano

Uno degli spazi polifunzionali più famosi in città nel cuore di Tortona, da cui passano mostre, concerti, corsi, senza dimenticare lo spazio coworking e il ristorante – caffetteria – cocktail bar. Terrazza Base è il suo gioiello nascosto: 500mq e una vista mozzafiato sui tetti di Milano per ammirare il tramonto. Ci si arriva attraversando il cortile e salendo le numerose scale d’ispirazione industriale: appena giunti, i suoi angoli da giardino incantato, la musica mai invadente e l’atmosfera suggestiva vi faranno dimenticare la fatica. Mentre gli ultimi raggi del sole si spengono sotto le calde notti estive, la terrazza s’illumina di mille luci che la rendono un posto magico. La carta prevede una selezione di cocktail classici a cui si affiancano cinque signature, creati in esclusiva per Terrazza Base.

La vista sullo skyline milanese: Mediterranea

Il brand di food retail che punta a diffondere funzionalità e benessere come stile di vita ha aperto il suo secondo ristorante in via Santa Marta, nel cuore di Milano, con una terrazza con vista a 360 gradi sullo skyline meneghino, Madonnina compresa. Qui il cibo è funzionale e porta beneficio, per prendersi cura di corpo e mente con piatti sani, bilanciati e gustosi ispirati alla Dieta Mediterranea. Vellutate e risotti, tartare, hummus, insalate, hamburger e bowl, ma anche dolci, pensati per proporre un piano alimentare perfettamente bilanciato, grazie al mix di materie prime semplici e sane, con proposte healthy studiate con il supporto di nutrizionisti.

Non solo mare: Trattoria Glisenti, Lago d’Iseo

Una vista splendida che regala tramonti spettacolari, e una cucina di lago a base di tutti quei pesci caratteristici delle acque dolci: trota, salmerino, coregone, persico. Sapori delicati, che la famiglia Glisenti negli anni ha saputo esaltare e declinare nel panorama culinario più contemporaneo. Ci sono i piatti storici della tradizione di famiglia, come i Casoncelli di Trota e finocchietto selvatico, ma anche abbinamenti e marinature sperimentate in questi anni come il Persico marinato agli agrumi o i Coregone e salmerino affumicati, la Trota marinata al caffè o gli Spaghetti con gamberi di lago e zafferano. Accanto al ristorante, sorge il Bistrot, perfetto per chi desidera un aperitivo al tramonto sul lago.

Vista sui colli mantovani: La Casina Ricchi

Nel cuore dei colli morenici mantovani, a pochi passi dal lago di Garda, l’agriturismo relais La Casina è un connubio di eleganza, relax, benessere e rispetto per la natura circostante. In estate, quando all’imbrunire il cielo sfuma sui toni caldi del tramonto, la terrazza offre una bellissima vista sui vigneti e sulle colline fino al Monte Baldo, rendendo ancora più piacevoli i sapori del ristorante guidato dallo Chef Alessandro Bianchini. Nel menu si trovano specialità come il Luccio tiepido in salsa Mantovana, i Tortelli di zucca mantovana con burro e salvia, polvere di Amaretto e frutta candita o ancora lo Storione cotto a bassa temperatura con ristretto al Passion Fruit e le sue uova. A completare l’esperienza, una speciale selezione di etichette di Cantina Ricchi, che produce vini con un’etica sostenibile.

Cucina gourmet e vista mozzafiato: Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort

Il prestigioso hotel 5 stelle della riviera ligure, rinnovato quest’anno con un nuovo design valorizzato da importanti opere d'arte grazie a Talassio 4 Art, offre una splendida vista mare. Il Gazebo Restaurant, situato nella spiaggia privata del GHA, offre agli ospiti un’esperienza unica che coniuga il piacere del buon cibo, la magnifica vista del golfo alassino e i menu raffinati dell’Executive Chef Roberto Balgisi, la cui cucina fine dining strizza l’occhio al territorio. Tra i piatti signature, i Gamberi viola avvolti in pasta kataifi con macedonia di frutta alla senape rustica, i Paccheri incorniciati da zucchine trombetta, yuzu, bottarga di muggine, peperoncino e burrata e l’Astice blu al mango con verdure osmotizzate e gocce di balsamico. Lo Chef, inoltre, duetterà con alcuni dei più celebri chef italiani nel ciclo di serate a tema “Sotto un cielo di stelle”.

Aperitivo in barca: Ö Magazìn, Portofino

La storia del ristorante Ö Magazìn a Portofino si lega a quella della famiglia Mussini e al mondo del mare. Nel 2022 l’insegna raddoppia con Österia Ö Magazín a Santa Margherita Ligure, la cui cucina torna alle tradizioni, a quei piatti dimenticati dell’entroterra ligure con un menu sincero e interamente in dialetto. Ma la novità dell’estate è la prima "Corvetta 24 Elettrica”: una day cruiser elegante e dal design tipicamente italiano, ideale per gli aperitivi. Una crociera che parte da Portofino, fa tappa a Santa Margherita Ligure e a San Fruttuoso per un bagno alla luce del tramonto. Gli ospiti a bordo (massimo 7) troveranno una selezione di piatti di mare: dai Muscoli ripieni (le cozze in Liguria), alle insalate di mare con polpo e patate, ai crostini con burro e acciughe, accompagnati da una bottiglia di bollicine o un gin tonic in collaborazione con Portofino Dry Gin.

Ispirazioni nipponiche vista mare: Hilton Sorrento Palace

Ritorna la bella stagione sulla terrazza dell’Hilton Sorrento Palace con il J Contemporary Japanese Restaurant Sorrento, situato al settimo piano dell’hotel. Con una terrazza unica in cui vivere momenti indimenticabili immersi nella bellezza del Sud, la location regala una vista mozzafiato sul mare della Costiera Sorrentina. Qui si può assaporare la cucina raffinata e creativa di ispirazione nipponica dell’Executive Chef Giacomo Ignelzi: oltre alle diverse selezioni di sushi, da non perdere la J Tartare con tonno, pesto di spinaci e uova di pesce (signature dish), l’Akamisando, sandwich a base di tonno crudo con maionese al wasabi e sesamo tostato ed il Lobster&Almonds, astice in tempura, mandorle e salsa remoulade.

Con i piedi nella sabbia: La Spigola, Golfo Aranci (Sassari)

Un ristorante bellissimo e raffinato adagiato su una delle spiagge più belle della Costa Smeralda. I tavoli esterni permettono di stare con i piedi direttamente nella sabbia e sono perfetti per chi ama il suono del mare: il migliore dei modi per vivere a 360 gradi la cucina di Chef Roberto Pisano, che guida La Spigola in nome di circolarità e stagionalità del pesce del Mar Mediterraneo. Direttamente dai pescatori locali, Pisano sperimenta e ricerca tecniche che consentano di recuperare gli scarti e ridurre gli sprechi, per conferire nuove sfumature di gusto. Tra i piatti da assaggiare Cozze e Pomodoro, un gazpacho di pomodoro, cozze di Olbia e bottarga di palamita, lo Spaghetto ‘Pastificio Verrigni’ alla pescatora, con acqua di cozze, tartare e salsa al gambero, salsa all’aragosta e ragù di pesce bianco, il Dry Aged, con pescato del giorno, finocchietto e salsa bernese all’erba cipollina, e il piatto simbolo a base di Scorfano rosso, il suo fondo bruno, patata morbida e bietola.

Di Indira Fassioni