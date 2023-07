Letture golose dedicate ai food lovers

Cibo e libri da sempre hanno una lunga storia di intrecci e connessioni; i consigli per un’estate all’insegna della lettura e del cibo, anche quello per l’anima

Leggere sotto l’ombrellone e in vacanza: quale miglior occasione per approfondire le nostre passioni legate al cibo? Se è vero che l’estate significa relax, che sia al mare, in montagna o in città, per molti di noi rilassarsi significa dedicarsi alla lettura in compagnia di pagine ben scritte e di un buon bicchiere. I libri possono essere i migliori compagni di viaggio: le loro parole ci accompagnano e ci ispirano per nuovi progetti, passioni, viaggi e ricette.

Ecco, quindi, la nostra selezione di libri per quest'estate: letture “sotto l’ombrellone” (o in un rifugio di montagna) dedicate a tutti i food lovers, con un paio di vini da abbinare per un’estate all’insegna del relax.

Esercizi spirituali per bevitori di vino di Angelo Peretti

Il giornalista veronese affronta un percorso narrativo inedito per il mondo vitivinicolo. Attraverso novanta brevi capitoli a cavallo tra il racconto e il saggio, Peretti si pone l’obiettivo di condurre il lettore a riscoprire i contenuti emozionali e intellettuali, ossia “spirituali”, del bere e del vivere. Ogni capitolo prende spunto da romanzi, aneddoti, poesie, canzoni: ad esempio, le confessioni degli amanti delusi nelle rubriche dei cuori solitari danno modo di ragionare sulla cecità dell’amore e sui difetti dei vini. L’intento è quello di aiutare il lettore a godere appieno del piacere di un gesto naturale come il condividere un bicchiere di vino con le persone care. Inoltre, per ciascun capitolo del libro, Peretti suggerisce due vini, uno italiano e uno straniero, coerenti con il contenuto trattato, per un totale di 180 vini.

Tutti i piatti dei Presidenti di Lorenza Scalisi e Chiara Cadeddu

30 anni di ricette, storie e aneddoti nelle cucine del Palazzo del Quirinale: un percorso che ha visto la giornalista Lorenza Scalisi e la fotografa Chiara Cadeddu seguire per tre settimane l’agenda del Presidente. Immagini, racconti, interviste, aneddoti di ieri e di oggi, menu integrali e singole ricette che svelano per la prima volta il backstage degli eventi ufficiali di Palazzo del Quirinale. Un volume prezioso e unico, ma non elitario, perché dietro le mura di questo luogo “blindato”, su tavole allestite in sale sontuose, si ritrova la tradizione culinaria italiana in tutta la sua genuinità. Questo contrasto fra splendore e misura, solennità e quotidianità risponde alla volontà da parte del Capo di Stato di fare del Quirinale la “Casa degli italiani”. Un libro che è un’istantanea indimenticabile di vera ospitalità nostrana.

In abbinamento: il Meczan Pinot Nero di J. Hofstätter, giovane, elegante e fresco. Un vino di grande tipicità, caratterizzato da morbidezza, fragranza ed un netto carattere fruttato. Color rosso rubino vivace con sfumature granate, ha profumi esuberanti ed accattivanti di piccoli frutti di bosco e di ciliegia, è molto armonico, equilibrato, privo di spigoli, ricco di gusto e fine al palato.

La nuova pizza croccante di Alessandro Lo Stocco

Noto per i suoi prodotti iconici, tra cui la “pizza supercrunch”, Alessandro Lo Stocco, pizzaiolo e lievitista Doc, vanta un’esperienza ventennale e internazionale nel settore bakery e nel suo libro mette nero su bianco tutta la sua esperienza professionale, compresa la parentesi newyorkese. La prima parte del libro si concentra su tecnica, studio, laboratorio: tutto ciò che c’è da sapere sulle materie prime, dai cereali alle farine, dai lieviti alle colture spontanee. Nella seconda parte si apre il fantastico mondo delle ricette, corredate dalle foto di Michelangelo Convertino, ed ogni capitolo è suddiviso per tipologia di pizza: tonda, in pala, teglia, tegamino e focaccia, con quattro diversi impasti e sei ricette per ogni tipo. Un vero e proprio viaggio da Nord a Sud d’Italia e anche Oltreoceano, alla scoperta di moltissime informazioni tecniche sulla pizza.

In abbinamento: L’Um Bianco IGT di Lungarotti, a base di Vermentino e Chardonnay, un vino fresco, fragrante, che profuma di frutta fresca e fiori bianchi. Dal gusto amabile, già nel nome esprime tutto l’amore di Lungarotti per l’Umbria (L’Um deriva, infatti, dalle iniziali di “L’Umbria”).

Uno chef senza Sprechi. Cucinare senza buttare via (quasi) nulla di Tommaso Arrigoni

Cucinare come uno chef senza fare avanzi, senza che una sola buccia di patata o un solo gambo di carciofo finisca nella spazzatura o ammuffisca in frigorifero. Tutto ciò è possibile, con questo volume di Tommaso Arrigoni, Chef e patron del ristorante milanese Innocenti Evasioni, insignito per 14 anni con una Stella Michelin, da sempre attento alla sostenibilità e alla circolarità dei prodotti. Il libro permette a tutti di preparare piatti gourmet senza sprechi eccessivi, con ricette eleganti e semplici, evitando di ritrovarsi con avanzi in frigorifero. Sessanta piatti divisi in quattro capitoli dedicati ad antipasti, primi, secondi e dessert, a cui si aggiungono altrettante ricette per usare tutti (o quasi) gli scarti ottenuti. In più una serie di suggerimenti e consigli che vi permetteranno di cucinare in maniera consapevole e responsabile.

In abbinamento: Le Mattine Irpinia Falanghina DOC dell’azienda Fonzone, una falanghina piacevolmente strutturata che si caratterizza per la sua rotondità, l’equilibrio ed il sapore che ricorda la pasticceria secca. Al naso spiccano chiaramente eleganti sentori di frutta che richiamano la mela gialla matura, la polpa di pesca bianca, fiori di ginestra ed un leggero accento agrumato.

Ucraina - Cucina e storia di Olena Braichenko

Pubblicato in Ucraina pochi mesi prima dello scoppio della guerra, questo volume a cura di Olena Briachenko e di vari Chef ucraini è patrocinato dall’Ukrainian Institute, organismo votato ad affermare culturalmente l’Ucraina in quanto nazione, intento di pregnante attualità. L’autrice ci invita a scoprire il suo Paese attraverso una gastronomia che associa tradizioni, prodotti del territorio e caratteristiche regionali a pratiche culinarie in evoluzione. Questo viaggio in 80 ricette vi condurrà alla scoperta di una ricchezza culinaria ancora misconosciuta: dal celebre borsch alla torta di Kyiv, passando per il banosh (una sorta di polenta), gli holubtsy (involtini di cavolo) o ancora il paska (tipico dolce pasquale), i grandi Chef ucraini presentano le loro rivisitazioni di piatti tipici per renderli accessibili a tutti, coniugando le nuove tecniche ai tradizionali metodi di conservazione.

In abbinamento: il Raboso del Piave Doc di Ca’ di Rajo, un omaggio all’autoctono più antico del Veneto orientale e alla sua anima “rabbiosa” da cui prende il nome. Un fuoriclasse difficile da domare, la cui antichissima pratica di appassimento delle uve Raboso Piave permette di ricavare un vino più aromatico e dalla maggiore complessità.

Donna di Chloe Facchini

Un ritratto vero, a tratti crudo, emozionante e sincero, scritto con il cuore in mano da una grande Donna, la Chef Chloe Facchini. Riccardo, Chef affermato e stimato, buttandosi a capofitto nel lavoro, per tutta la vita è fuggito dalla bimba che giocava con la gonna rossa della mamma. Ma un giorno, Chloe e Riccardo si ritrovano faccia a faccia e Riccardo, abbracciando Chloe, finalmente le permette di volare. Premiata da Cook tra le Donne del Cibo WF2021, Chloe Facchini, al secolo Riccardo Facchini, per otto stagioni ha cucinato a “La prova del cuoco” e ancora oggi è ospite fissa a “È sempre mezzogiorno”, entrambi condotti da Antonella Clerici, sua grande amica. Chloe lavora come Chef Executive nei ristoranti Nubu, Nu Lounge e La Buca di San Petronio di Bologna e come Chef consultant per aziende, ristoranti e startup. La presa di coscienza di sé ha portato l’autrice a intraprendere il percorso di transizione e a impegnarsi attivamente nella lotta alla discriminazione delle persone LGBTQIA+, in particolare per l’inclusione nel mondo del lavoro delle persone trans.

In abbinamento: il Rosato - Maremma Toscana DOC di Rocca di Frassinello, fresco, sapido, con note fruttate di pesca e melograno. Un vino morbido, elegante e beverino ideale da sorseggiare d'estate, color rosa tenue, che invita all’assaggio grazie alla sua freschezza, morbidezza, sapidità e una leggera speziatura a cui si aggiunge una nota di mandorla fresca nel finale che persiste a lungo nel palato.

Il Pane in 101 domande e ricette di Matteo Cunsolo

Questa “Guida pratica all’arte della panificazione artigianale” a cura del Maestro Panificatore Matteo Cunsolo, Presidente di Richemont Club Italia e dell’Associazione Panificatori Confcommercio di Milano e Province, ora patron di Pomona, bakery store aperto a Ibiza insieme allo Chef ibizenco David Reartes, contiene consigli e ricette sia per professionisti che per appassionati dell’arte bianca. Nel libro, Cunsolo racconta il suo modo di concepire la professione di panificatore non solo come un’evoluzione continua, ma anche come confronto e condivisione. Addetti ai lavori e food lovers troveranno tutte le risposte che stanno cercando in questo interessante volume, accompagnate da numerose ricette: dal pane ai dolci, dalle focacce agli impasti con lievito madre o con farine alternative. 224 pagine, 9 capitoli, tante bellissime immagini a cura di Carlo Casella e 101 risposte su materie prime, impasti, attrezzature, fermentazione, lievitazione, cottura e molto altro.

In abbinamento: la Malvasia FLÔR di Aganis (letteralmente “fiore” in friulano), dai profumi di frutta tropicale, esotica, pesca a polpa bianca, mughetto con nuance di spezie mediterranee. Un omaggio a un paesaggio unico e lussureggiante per un vino dal profumo delicato, armonioso e fresco che nasce nei vigneti di Borgo Salariis a Treppo Grande (Udine).

Dalla Terra alla Birra - Pensieri liberi per sognatori e amanti del luppolo di Teo Musso e Laura Pranzetti Lombardini

Sorseggiando una birra in spiaggia guardando il mare, vi consigliamo la storia di Teo Musso, l’uomo che lanciò la birra artigianale in Italia con il marchio Baladin: un racconto di passione, territorio e scoperta, che racchiude i segreti per conoscere il mondo delle birre artigianali. Nel libro si parla ovviamente di birra, ma anche di sostegno alla filiera agricola, con un focus sull’importanza della materia prima coltivata in Italia per la produzione di birra artigianale. Teo Musso è tra coloro che hanno trasformato il panorama birrario del Belpaese, portavoce di un nuovo modo di intendere la birra “rigorosamente artigianale” da abbinare al cibo. Scritto a quattro mani con la giornalista e opinionista Laura Pranzetti Lombardini, fine conoscitrice di stile e di buone maniere, il libro vuole portare il lettore a comprendere il motivo del perché “la Birra è Terra”.

Di Indira Fassioni