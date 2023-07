Da Barbacoa il vero Churrasco Rodìzio brasiliano

Il tripudio di carni più appassionante della città di Milano si chiama Barbacoa, la grande churrascaria brasiliana che ora ha casa nel quartiere Maggiolina, all’interno dell’ex Cinema Istria.

Barbacoa è un vero punto di riferimento della carne di alta qualità a Milano, aperto anche per tutto il mese di agosto.

Un luogo in cui fuggire dai ritmi frenetici della metropoli immergendosi nel mondo della migliore carne alla griglia, ritrovando convivialità ed eleganza.

“La nostra è una storia di tradizione, eccellenza e unicità” racconta il patron Donazar Beltrame.

“Proporre una cucina diversa da quella italiana è una grande sfida e Milano è la piazza da sempre ideale per vincere le scommesse più ambiziose in fatto di enogastronomia. Con sei locali in Brasile e nove in Giappone, quello milanese è il sedicesimo ristorante del gruppo, unico in Europa. E siamo lieti di aver individuato una location ampia, suggestiva e logisticamente comoda per accogliere i clienti italiani, a partire da quelli che negli anni hanno potuto apprezzare il nostro format, ma anche i numerosi turisti che ormai Milano è in grado di attrarre”.

La carne protagonista della tavola

È la tradizione del classico Churrasco Rodìzio, ossia la degustazione di vari tipi di carne (rossa e bianca, poi cotta alla griglia), a regnare sovrana sulle tavole del ristorante. Servita con un sistema di rotazione da abili “Passadores”, la carne arriva sul piatto direttamente con i tipici “Espetos” (spiedoni).

Al Barbacoa si assiste così ad un vero e proprio show, in cui sfilano tredici differenti proposte di tagli di carne: picanha, entrecôte e biancostato di manzo, scamone, spinacino e punta di codone di manzo, spalla di agnello, reale di bue, french rack, gobba di bue (il celebre Cupim), pancetta croccante, salamella e pollo, il tutto alternato dal passaggio di contorni come banane, manioca, polenta e patatine fritte, Barbacoa rice e farofa all’uovo e pancetta. Sui tavoli, per ogni commensale, è presente un gettone colorato su entrambi i lati (verde e rosso) che permette di interrompere o proseguire l’esperienza a proprio piacimento.

Il Buffet del Barbacoa

A rendere il tutto ancora più conviviale, nella sala centrale, è il rinomato Buffet del Barbacoa, allestito da un vasto assortimento di gustosi antipasti (trenta diverse opzioni) che variano dai consueti salumi e formaggi, omaggio al Made in Italy, alle più insolite insalate fredde, vegetariane e non: un tripudio di colori e sapori, presentati con cura ed eleganza, pronti a stuzzicare l’appetito prima di tuffarsi nella degustazione delle carni.

I drink brasiliani (e non)

Entrando nel locale si è accolti da un grande bancone, dove accomodarsi per un aperitivo pre-cena o da utilizzare come overture alla serata. Qui è possibile assaggiare i classici drink brasiliani e non solo: Caipirinha (il cocktail simbolo del Brasile, preparato con cachaca, zucchero di canna, lime e tanto ghiaccio), Caipiroska (interpretata anche con frutta esotica), e grandi classici come Spritz, Daiquiri, Margarita e molti altri. Gli stessi drink si possono degustare per tutta la durata della cena in accompagnamento al Rodizio.

La cantina

Fra il primo drink sorseggiato al bancone e la sala dedicata al Churrasco Rodìzio, si attraversano due bellissime cantine a vista, che danno maggiore enfasi alla pregevolezza del ristorante. Ben illuminate e protette da vetrate di cristallo, i clienti potranno ammirare l’esposizione di più di 140 etichette selezionate tra i migliori vini italiani e internazionali.

Di Indira Fassioni