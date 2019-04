Spezial Party 2019: il gusto della solidarietà

1 di 5 Roberto E. Wirth - Fondatore dell'associazione CABSS ONLUS 2 di 5 Chef Marcello Romano: Salone Eva - Hotel Hassler 3 di 5 4 di 5 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sordo profondo dalla nascita, Roberto Wirth racconta così la nascita dell’associazione: “Pensando a quando ero bambino, e alle difficoltà che ho dovuto affrontare per diventare l’uomo che sono, nel 2004 ho dato vita al Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus, per sostenere i bambini nati sordi come me e i bambini sordociechi. Ciò che è accaduto a me non deve accadere ad altri bimbi: mi sentivo come un naufrago della vita, pervaso da un forte senso di abbandono. Il mio sogno più grande, adesso, è che questi bambini abbiano l’opportunità di mettersi alla guida di una grande nave, la loro vita, verso un futuro ricco di successi, affiancati da genitori consapevoli, in grado di comprenderli e sostenerli con il loro amore. Il richiamo a sostenere l’associazione è stato accolto da ItaliaSquisita che, da tre anni, organizza in collaborazione con Wirth e l’Hotel Hassler, lo Spezial Party: una festa dedicata alle spezie e al rendere speciale la vita.



Quest’anno prenderanno parte chef e ristoratori “resident” delle mura capitoline, come Marcello Romano (Salone Eva dell’Hotel Hassler), Stefano Marzetti (Hotel Splendide Royal), lo chef Francesco Apreda, Giulio Terrinoni (Per me), Angelo Troiani (Acquolina e Il Convivio Troiani), Daniele Usai (Il Tino), Domenico Stile (Enoteca La Torre), Stefano Chinappi (Chinappi), Sarah Cicolini (Santo Palato), Ornella De Felice (Coromandel), Raffaele De Mase (Flora), Federico Delmonte (Acciuga), Claudio Gargioli (Armando al Pantheon), Giuseppe Milana (Umami), Luciano Monosilio (Luciano Cucina Italiana), Marco Nuzzo, pastry chef dell’Hotel Hassler, Antonio Ziantoni (Zia). In trasferta dalle loro roccaforti Michelin al di fuori della capitale arriveranno Maurizio Serva (La Trota di Rivodutri, provincia di Rieti), Nicola Fossaceca (Al Metrò, provincia di Chieti), Vitantonio Lombardo del suo omonimo ristorante di Matera, Vito Quarto del ristorante Zafferano dell’Hotel Vannucci di Città della Pieve (Perugia), Luca Ludovici del Lion. La pizza sarà affidata a grandi interpreti romani e napoletani come Pierdaniele Seu di Seu Illuminati, Stefano Callegari di Sbanco e Salvatore Salvo della pizzeria Francesco e Salvatore Salvo a San Giorgio a Cremano.

Infine, la parte di mixology è affidata a Matteo Zamberland di Amaro bar, Stefano Santucci dell’Hassler Bistrot e Fabrizio Avello, resident bartender del Palazzetto dell’Hassler.

Tra i piatti pensati per la serata, Marcello Romano – del Salone Eva dell’Hotel Hassler da oltre 20 anni – ad esempio, presenterà un piatto in linea con le corde più vibranti della sua cucina legata alla tradizione e al territorio ed esalterà un classico orientale (che però conosce mille sfumature diverse): una Zuppa di lenticchie con agnello e curry che celebra la Pasqua imminente (con l’agnello), il territorio (con le lenticchie) e l’oriente più avvolgente con un morbido curry ad abbracciare il tutto.

Novità di quest’anno, che arriva dall’Umbria, precisamente da Città della Pieve, è l’acquisizione dell’Hotel Vannucci e del ristorante Zafferano di cui è chef Vito Quarto, che ha fatto della tradizione italiana la sua bandiera e che a Roma porterà la sua famosa ricetta del Patè di fegatini al vinsanto in camicia di lardo, pane allo zafferano e frutto del cappero, risultato della ricerca di una vita dedicata alla cucina.

Spezial Party è un caleidoscopio di grandi rappresentanti dell’alta ristorazione italiana per scoprire le infinite declinazioni delle spezie e un’occasione d'oro per volersi bene e per fare del bene, sostenendo il progetto, dedicato ai più piccoli, della CABSS.



www.cabss.it



Di Indira Fassioni