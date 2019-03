Identità Golose, Bottura: "Così sono diventato lo chef migliore del mondo"

"Abbiamo tenuto duro e non ci siamo mai venduti alla popolarità, abbiamo scelto di non prendere scorciatoie". E i risultati lo hanno premiato. "Sono arrivate le tre stelle, tutte le guide italiane ci hanno celebrato e ora abbiamo riportato in Italia un riconoscimento che è importantissimo". In Italia, rimarca Bottura, perché il suo è un premio di tutti. "Ricordo Enrico Crippa che prima della premiazione di Bilbao è venuto da me con Massimiliano Alajmo e mi ha detto: 'Siamo tutti qua a tifare per te, perché solo noi sappiamo cosa vuol dire diventare numeri uno e sappiamo quanti clienti ci porti in Italia'".



Nel racconto di Bottura la grande cucina d'autore esce dai ristoranti stellati per incontrare la società. "I turisti gastronomici arrivano da tutto il mondo per masticare i territori, per assaggiare la mente, il pensiero e l'immaginazione degli chef. Credo che il cuoco nel 2019 sia molto più della somma delle sue ricette. I nostri ristoranti sono come delle botteghe rinascimentali in cui facciamo cultura, generiamo conoscenza, apriamo la coscienza".