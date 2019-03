Cracco raddoppia in centro a Milano: "Tra dieci giorni apro il mio bistrot"

Ora è ufficiale. Carlo Cracco aprirà il suo bistrot in centro a Milano, nei locali di via Hugo che per anni l’hanno visto protagonista. “Apriremo tra dieci giorni”, annuncia lo chef vicentino a Tgcom24 durante Identità Golose. “Il bistrot è la forma più attuale di cucina, intesa come divertimento, come esperienza più accessibile, è giusto che i cuochi si muovano in questa direzione”.

Dopo il cafè all’interno del nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele e le esperienze di Carlo e Camilla in Segheria e di Garage Italia, Cracco ha deciso di dar vita a un nuovo progetto che per la prima volta può essere definito in tutto e per tutto un bistrot. ”Il bistrot è la declinazione facile del ristorante importante - spiega Cracco -. E’ più comprensibile, più accessibile e sotto certi aspetti è anche più divertente”.



Per l’ex giudice di Masterchef “il ristorante stellato è un’esperienza unica, ma non può essere per tutti. Non è solo una questione di prezzo, bisogna considerare che si parla di piccoli ristoranti con pochi posti e che per capire questo tipo di cucina serve la giusta preparazione”.



Il nuovo bistrot vedrà la luce nei locali di via Hugo, a pochi passi da piazza Duomo, dove con il suo “Cracco-Peck” lo chef ha scritto un capitolo importante della grande cucina d'autore. “Abbiamo preso il vecchio ristorante e l’abbiamo trasformato, abbiamo acquisito una nuova vetrina e aggiunto una parte di bar”, racconta. “Sarà un modo per far rivivere sotto un’altra pelle quella che è stata una vecchia gloria”.