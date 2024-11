Il nuovo speciale di Cotto e Mangiato Magazine dedicato alla friggitrice ad aria

Cotto e Mangiato Magazine torna in edicola a grande richiesta con il terzo speciale dedicato alla friggitrice ad aria. In occasione del Natale e delle Feste è possibile “preparare il Natale” in friggitrice ad aria? La redazione di Cotto e Mangiato ha accettato la sfida testando le ricette e la risposta è sì! All’interno del magazine potrete trovare molti “cavalli di battaglia” delle feste italiane (e non) preparati con la friggitrice ad aria.