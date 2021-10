Si avvicina la finale di Panettone World Championship 2021

Siamo ad un passo dalla finale per l’elezione del migliore panettone al mondo. La giuria formata da cinque autorevoli membri della cucina, pasticceria e panificazione italiana si sono riuniti all’ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana nella Food Valley, ed hanno selezionato i venti panettoni artigianali tradizionali che concorreranno alla finale di Panettone World Championship.

La manifestazione per eleggere il miglior panettone al mondo giunge quest’anno alla seconda edizione ed è organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano, in collaborazione con HostMilano. Dopo le semifinali in ALMA, domenica 24 ottobre le tre giurie, la tecnica, la critica e la popolare, si riuniranno ad HostMilano, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione, per eleggere il miglior panettone al mondo.



In ALMA la giuria formata da Matteo Berti, direttore didattico de La Scuola Internazionale di Cucina Italia, Simone Rodolfi, maestro panificatore, consulente e docente per l’Arte Bianca in ALMA, i maestri del Lievito Madre Maurizio Bonanomi, Presidente di giuria, Anna Sartori, Mario Bacilieri ha decretato i finalisti che concorreranno domenica 24 ottobre 2021.



Saranno tre le giurie che giudicheranno i 20 panettoni in gara ad HostMilano nello stand dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, che fino al 26 ottobre ospiterà incontri, degustazioni, importanti momenti di confronto sui temi dei lievitati, sulla tutela del panettone artigianale e tradizionale e sulla lavorazione del lievito madre (Padiglione Pav 2P - stand P16 e R15 ad HostMilano). La finale sarà presentata da Atenaide Arpone, giornalista di Italian Gourmet e direttore de Il Pasticcere, Elisabetta Cugini, giornalista redattore della rivista DolceSalato, Rosella Contato, giornalista di Pasticceria Internazionale.



La giuria Tecnica è formata da autorevoli professionisti chef, pasticceri, panificatori: Maestro del Lievito Madre Maurizio Bonanomi (Presidente di giuria), Leonardo Di Carlo, Pastry Chef, Claudio Gatti, Presidente Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, Cristina Lunardini, Chef e personaggio televisivo, Davide Oldani, Chef 2 stelle Michelin, Ezio Marinato, Consulente esperto della panificazione, Paco Torreblanca, Pastry chef (Spagna).

La giuria della critica è formata da autorevoli giornalisti e rappresentanti dei media del settore food e pasticceria: Luigi Cremona, giornalista enogastronomico e critico (Presidente di Giuria), Eleonora Cozzella, giornalista e critico enogastronomico per la Repubblica e Repubblica dei Sapori, ispettrice per la guida I Ristoranti d’Italia dell’Espresso, Margo Schachter, food and lifestyle editor insegnante a laFood Genius Academy e direttrice di Enjoy Living, Indira Fassioni, giornalista Tgcom24 e direttrice della testata Nerospinto.it, Mariarosaria Bruno, giornalista gastronomica di Fine Dinig Lovers, Paolo Galliani giornalista settore fasticceria e food QN-Giorno-Carlino-Nazione e per l’inserto mensile Itinerari e per il magazine DOVE, Francesco Seminara giornalista e ideatore del programma radiofonico Soulsalad, scrive per La Repubblica e le Guide de L’Espresso

La giuria popolare è formata da appassionati del settore pasticceria scelti attraverso candidatura spontanea: Marina Barboni, Stefano Capelli, Francesco Di Lauro, Marta De Micheli, Manuel Garea, Zoe Lelacqua, Giuseppe Matarazzo (in riserva Francisco Barone, Elena Billino, Mattia Scolè).

Ecco l’elenco dei 34 semifinalisti che si sfideranno all’ALMA il 22 ottobre 2021; di questi soltanto 20 andranno alla finale del 24 ottobre ad HostMilano2021:



Andrea Sacchetti - Pasticceria Nuovo Mondo - Prato (PO) - Andrea Zino - Canepa - 1862 S.r.l. - Rapallo (GE) - Aniello Di Caprio - Lombardi Pasticceri - Maddaloni (CE) - Antonio Follador - Panificio Follador - Pordenone (PN) - Antonio Pianese - Pasticceria Crem - Batignano (GR) - Antonio Pistoni - Saporè - Verona (VR) - Carmen Vecchione - Dolciarte - Avellino (AV) - Daniele Lorenzetti - Pasticceria Lorenzetti - San Giovanni Lupatoto (VR) - Davide Muro - Antica Pasticceria Castino - Pinerolo (TO) - Emanuele Comi - Pasticceria Comi - Missaglia (LC) - Fabio Menconi - Giamberlano - Pavullo nel Frignano (MO) - Gabriele Lolli - Ristorante Belsito - Serrone (FR) - Giuseppe Mascolo - Al Sombrero - Visciano (NA) - Giuseppe Pepe - Pasticceria Pepe - Pagani (SA) - Grazia Mazzali - Pasticceria Mazzali - Governolo (MN) - Lorenzo Cristiani - Pasticceria Cristiani - Livorno (LI) - Marco Avidano - Avidano Pasticceria - Chieri (TO) - Mario Colombo - Pasticceria all’Angolo - Pontirolo Nuovo (BE) - Mattia Premoli - La Primula - Treviglio (BG) - Michele Somma - La Delizia - Santa Maria la Carità (NA) - Nicola Obliato - Mille Dolcezze - Frattamaggiore (NA) - Oscar Pagani - Non Solo Pane - Palazzolo sull’Oglio (BS) - Paolo Livrieri - Consulente - Roma (RM) - Raffaele Vignola - Caffè Vignola - Solofra (AV) - Roberto Cosmo - Pasticceria Cosmo - Giussano (MB) - Roberto Rigacci - Rigacci ’48 - Cerbaia Val di Pesa (FI) - Rosetta Lembo - Pasticceria La Ruota - Perdifumo (SA) - Salvatore De Riso - Sal De Riso – Minori (SA) - Vincenzo Santoro - Pasticceria Martesana - Milano (MI) - Vincenzo Tiri - Tiri 1957 - Acerenza (PZ) - Daniel Jorda Peña - Panes Creativos – Barcellona - Spagna - Fredrico Tomé - Padaria e Confeteria Tomè - Brasile - Juan Manuel Alfonso Rodriguez - Confiteria Artiaga - Zapiola - Argentina - Wu Pao Chun - Wu Pao Chun Bakery – Taiwan

Di Indira Fassioni