Scoprire il dietro le quinte del lavoro più dolce di sempre

Gli esperti del cioccolato raccontano la loro passione, dedizione e la loro costante ricerca di nuovi abbinamenti per stupire i consumatori di tutto il mondo in “Vita da Maître Chocolatier”, la prima web serie on air su You Tube firmata Lindt.

Nei 4 episodi, girati in gran parte nella sede Lindt Italia a Induno Olona (VA), la Maître Lisa Pericoli racconta il suo ingresso nella famiglia Lindt nel team dei Maîtres Chocolatiers guidata dai Maître Nico Tomaselli e la Maître Francesca Barbieri.

Ogni episodio approfondisce un aspetto differente della quotidianità di Lisa e del dietro le quinte del lavoro dei Maîtres Chocolatiers Lindt.

Un altro protagonista, non solo nella web serie, ma anche nella vita di Lisa, è naturalmente il cioccolato, divenuto ormai parte integrante del suo percorso, e che come lei stessa racconta “quando lavoravo in cucina, il cioccolato era solo una piccola gioia della mia giornata… oggi è la parte fondamentale”.

Francesca Bernasconi, Direttore Marketing di Lindt Italia, spiega “Questo progetto tutto italiano ha l’obiettivo di continuare a valorizzare la figura del Maître Chocolatier. I nostri esperti rappresentano da sempre l’anima e la storia di Lindt, perché con la loro arte e dedizione hanno fatto conoscere il cioccolato svizzero in tutto il mondo. La web serie farà scoprire a tutti gli amanti del cibo degli Dei i segreti di questo lavoro meraviglioso”.