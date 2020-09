S. Pellegrino Sapori Ticino 2020: le eccellenze svizzere a tavola

Si terrà dal 20 settembre al 25 ottobre , in quello che viene definito il Cantone più “mediterraneo”, la manifestazione S. Pellegrino Sapori Ticino 2020 , giunta alla 14esima edizione: il Festival gastronomico più glamour a livello internazionale è pronto a tornare anche quest’anno, con il tema “ La Svizzera a tavola ” e un messaggio d’impatto, come si evince dalle parole del suo patron Dany Stauffacher : “S. Pellegrino Sapori Ticino vuole dare un segnale forte a tutto il settore della ristorazione e del turismo, proponendo un viaggio “virtuale” in alcune delle migliori tavole del nostro Paese esaltando l’arte culinaria svizzera e la sua qualità”.

La Svizzera è considerata da sempre una delle mete più amate del turismo lacustre, con i suoi laghi e le sue montagne fiori all’occhiello del territorio. In particolare, il Canton Ticino è una regione dalle mille sfumature, ricco di contrasti naturali e un’atmosfera da Dolce Vita.

Si passa dal massiccio del Gottardo alle dolci colline del Mendrisiotto, con un clima sempre mite e una tradizione culinaria enorme. Dai grotti ai ristoranti gourmet, il Ticino è una terra votata ad un turismo enogastronomico a 360 gradi: raccoglie, infatti, tutte le culture delle genti che si sono avvicendate nel tempo e propone una cucina fortemente contaminata, piena di spunti e fortemente influenzata dalla vicina Italia.

La manifestazione avrà come ospiti d’onore alcune nuove promesse della della gastronomia svizzera, come Silvio Germann del Ristorante Igniv by Andreas Caminada di Bad Ragaz, Tobias Funke con la sua Gasthaus Zur Fernsicht e il Gourmet Restaurant Incantare, Stefan Heilemann nuovo Chef del Widder Hotel di Zurigo, Mitja Birlo del 7132 Silver di Vals, Sven Wassmer del ristorante Memories all’interno del Grand Resort Bad Ragaz, Christian Kuchler della Taverne zum Schäfli Wigoltingen e altri, affiancati da grandi maestri capitanati dallo Chef André Jaeger che hanno fatto e faranno la storia della ristorazione elvetica.

Non mancheranno gli Chef stellati, che hanno deciso di aderire al progetto sposando lo scopo del Festival e offrendo la loro professionalità al servizio degli ospiti.

Si parte il 20 settembre presso lo “Splendide Royal Hotel” di Lugano, dove diversi Chef del gruppo “Swiss Deluxe Hotels” collaboreranno in una serata di alta cucina insieme al Resident Chef Domenico Ruberto. Si susseguiranno poi 10 serate ufficiali che vedranno come ospiti alcuni dei più grandi Chef del panorama Svizzero, i quali avranno come loro teatro le cucine di altrettante Top Location fra cui: Villa Principe Leopoldo, Swiss Diamond Hotel, Grand Hotel Villa Castagnola, Splendide Royal Hotel, Seven Lugano The Restaurant, Ciani Lugano, Blu Restaurant&Lounge, Castello del Sole di Ascona, Villa Orselina, Metamorphosis e Fiore di Pietra simbolo del Monte Generoso, opera di Mario Botta.

In questi magnifici luoghi, gli Chef Dario Ranza, Cristian Moreschi, Mattias Roock, Frank Oerthle, Domenico Ruberto, Claudio Bollini, Giuseppe Buono, Davide Asietti, Riccardo Scamarcio e Luca Bellanca apriranno le porte delle loro cucine offrendo ai colleghi svizzeri la tipica ospitalità ticinese e mettendo a disposizione la propria professionalità nella preparazione di cene uniche e irripetibili.

Il Festival si chiuderà all’Hotel Splendide Royal di Lugano il 25 ottobre dove il sigillo alla manifestazione verrà messo da alcuni degli chef ticinesi più talentuosi tra cui: Federico Palladino, Francesco Sangalli, Bernard Fournier, Andrea Muggiano e Andrea Levratto.

Particolari saranno anche le serate speciali fra cui una “Tapas night”: l’intento è quello di far avvicinare le nuove generazioni all’enogastronomia di qualità e una tappa promozionale in Svizzera Francese al Grand Hotel du Lac con un team di grandi Chef ticinesi.

Novità di quest’anno è la Diamond Bottle, una bottiglia in edizione limitata adornata da forme che ricordano il taglio della pietra preziosa più amata, ideata da Acqua S.Pellegrino per festeggiare i suoi primi 120 anni.

Uno scrigno che rende omaggio alla collaborazione ultradecennale tra Sapori Ticino, che organizza il festival, e l’azienda S.Pellegrino.

http://www.sanpellegrinosaporiticino.ch/

Di Indira Fassioni