The Eight Restaurant: una cena da sogno in riva al mare

Dotato di ogni tipo di comfort e servizio, comprende uno splendido Beach Club dove rilassarsi, degustare un aperitivo esclusivo e godersi il suono magico delle onde della Riviera Ligure.

Ma non solo: presso l’Eight Bar è possibile consumare un pranzo direttamente in spiaggia, scegliendo dal menù snack tra le varie proposte, che spaziano dai club sandwich alle insalate, sorseggiando un ottimo cocktail preparato e servito con abilità e professionalità.

Alle spalle della spiaggia si trova The Eight Restaurant: il ristorante dell’Eight Hotel in cui gustare un pranzo leggero o una cena d’incanto, in cui vivere un vero e proprio sogno d’estate. Un ambiente raffinato ed elegante con lo scenario della baia sullo sfondo, una cucina eccellente ed un servizio impeccabile che completano l’opera.

Al The Eight Restaurant è possibile scoprire i prelibati sapori che uniscono la tradizione gastronomica ligure a quella giapponese, assaporando i piatti preparati dagli Chef che riescono ad unire saggiamente i diversi gusti con estro e creatività.

Qualche esempio? Tra le proposte del menù estivo sono degni di nota i lollipop di pesce mandorle e sesamo, i calamari fritti sale e pepe rosa con wasabi mayo, i paccheri ai frutti di mare aromatizzati con acqua di prezzemolo olio al peperoncino e aglio nero o il salmone ai ferri caramellato in salsa teriyaki ed asparagi.

E per gli appassionati, c’è anche un sushi corner dove è possibile assaggiare tartare di pesce, sashimi e nighiri, sake roll e black maki. Anche i dessert non sono da meno: da provare l’Eightmisù, un dolce al cucchiaio al caffè, al cioccolato, ai frutti di bosco o al limone.

È possibile consumare il menù a base di sushi direttamente in barca, grazie al Wally, l’esclusiva imbarcazione da 14 metri di Eight Hotels dedicata ad escursioni in mare.

Un light lunch a bordo per una giornata alla scoperta delle Cinque Terre o della baia di San Fruttuoso o una cena romantica con aperitivo al tramonto, la degustazione in barca è sicuramente un’esperienza indimenticabile.

Se volete regalare un sogno, Eight Hotel Paraggi è il posto giusto.

https://paraggi.eighthotels.it/

Di Indira Fassioni