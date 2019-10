Rummo: la qualità in tv 

Il tempo diventa così l’ingrediente più importante per assicurare la qualità superiore della pasta Rummo, prodotta con il Metodo Lenta Lavorazione®.



“Con questo spot - dichiara Cosimo Rummo, Presidente e AD della Rummo S.p.A. - abbiamo voluto scegliere la strada dell’autenticità, raccontando la storia dell’Azienda ed i principi che tutt’oggi ispirano il nostro lavoro, coinvolgendo nel racconto i nostri dipendenti e le loro famiglie che con entusiasmo ci hanno aperto le loro case”.



In un'epoca in cui i marchi parlano di "realtà" ma poi ricorrono ad attori, modelle, testimonial e riprese di cibo in studio, lo spot Rummo rende un autentico omaggio al profondo amore che gli Italiani hanno per la pasta, alle tradizioni e agli stili di vita in cui la pasta gioca un ruolo centrale, tanto nelle occasioni più importanti quanto nelle storie di tutti i giorni.



Realizzato da un team di professionisti, con la regia di Roberto Badò e la voce di Luca Ward, lo spot è stato girato in varie location, dallo stabilimento Rummo ai vicoli di Benevento, dalla Costiera Amalfitana alle strade di Milano, scegliendo le cucine dei ristoranti preferiti e le case dei dipendenti dell’Azienda.