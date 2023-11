La vellutata di broccoli e cheddar è un'ottimo modo per rendere golosa e scenografica una pietanza. Immaginate la cremosità e il gusto di questa ricetta che in tavola accende subito i sensi. Decorate i piatti con cimette di broccoli e cheddar e accompagnate con baguette a fette: ne farete una portata di sicuro successo.

PROCEDIMENTO

Sciogliete il burro in una casseruola, unite la cipolla tritata finemente, il sedano in tocchetti e le carote a rondelle. Fateli rosolare per un paio di minuti e poi aggiungete un cucchiaio di farina, stemperandola.



Mettete le cimette di broccoli, coprite con il brodo vegetale, portate a ebollizione e fate cuocere per 20 minuti.



Frullate il composto, tenendo da parte alcune cimette per la decorazione, versate il latte e incorporate il cheddar. Regolate di sale e pepe.

Amalgamate con cura, portate nuovamente a bollore e proseguite la cottura per altri 10 minuti.



Servite nei piatti da portata, decorando la vellutata con cimette di broccoli e cheddar. Accompagnate con baguette a fette. Portate in tavola.

