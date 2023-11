Uovo cotto a bassa temperatura dello chef Danilo Pelliccia

DIFFICOLTA facile

La cottura a bassa temperatura, nota anche come cucina sous-vide, ha le sue origini nel 1970 in Francia. Fu inventata da Georges Pralus, uno chef francese che lavorava presso il ristorante Troisgros a Roanne, in Francia. Georges Pralus stava cercando un modo per migliorare la cottura delle foie gras (fegato grasso d'anatra o d'oca) per evitare la dispersione di grassi e ottenere una consistenza più morbida e uniforme. È considerata una tecnica culinaria avanzata che offre risultati consistenti e gustosi, consentendo di mantenere la tenerezza e il sapore degli alimenti come nel caso dell'uovo.