Polenta sulla spianatora con sugo di spuntature dello chef Danilo Pelliccia

DIFFICOLTA facile

La polenta sulla spianatora rappresenta per me il massimo della convivialità. Quando è pronta infatti, tutti i commensali seduti a tavola attaccano dal loro lato la polenta disposta sulla spianatora: vince chi arriva prima al centro.

Ovviamente nelle gare da bambino vincevo sempre io e anche oggi non me la cavo affatto male. È un piatto a cui sono legato, tradizionalmente preparato da nonna, mi ricorda molto la mia infanzia, la spensieratezza e un pasto in famiglia che, appunto, assumeva i contorni di un rito vero e proprio.

La polenta sulla spianatora viene realizzata cuocendo la farina di mais, mentre si triterà la cipolla con sedano e aglio lasciandoli poi appassire nell’olio, si uniranno basilico e salsa di pomodoro e lasceremo cuocere per dieci minuti prima di aggiungere le costine di maiale, le salsicce di Genazzano, le polpette e gli involtini alla romana (tutto insieme).