Tronchetto di Natale speziato al cacao

PROCEDIMENTO

PER LA FARCIA versate la panna in un pentolino e scaldatela a bagnomaria, unite il cioccolato bianco a pezzetti e mescolate per scioglierlo completamente. Lasciate raffreddare e poi montate il composto di panna e cioccolato aiutandovi con le fruste elettriche. Raffreddate in frigorifero.



PER LA PASTA montate le uova con lo zucchero e un pizzico di sale; poi incorporate la farina, il cacao e gli aromi. Stendete l’impasto su una placca coperta con carta forno bagnata e strizzata, quindi infornate a 180° C per 15 minuti. Infine, sfornate la pasta e lasciatela intiepidire sulla carta forno.



PREPARATE una bagna mescolando 3 cucchiai di Grand Marnier con altrettanta acqua e usatela per inumidire la pasta. Poi, spalmate la farcia sulla pasta inumidita. Aiutandovi con la carta forno, arrotolate la pasta dal lato più lungo, avvolgetela nell’alluminio e lasciatela in frigorifero per un’ora. Poi, pareggiate i bordi e coprite il tronchetto con le scaglie di cioccolato e poco zucchero a velo.



