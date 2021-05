Torta salata con crema di ceci

Base croccante di sbrisolona salata preparata con farina integrale , formaggio grattugiato e rosmarino tritato. Crema di ceci al naturale, senza uova, che non ha bisogno di cottura. Quando la base è pronta si versa la crema a cucchiaiate partendo dal centro e stendendola verso i bordi. Potete decorare con pomodorini confit oppure con olive verdi e nere tagliate a fettine. Servitela come antipasto o piatto unico accompagnata da un contorno. Fresca e leggera , perfetta per una tavola conviviale .

PROCEDIMENTO

Per fare la crema di ceci, eliminate la pellicola esterna dei ceci cotti, aggiungete succo del limone, sale e olio d’oliva, questo ultimo con generosità. Frullate, aggiungendo acqua se necessario, fino a ottenere una crema liscia ma soda.

Versate in una ciotola, aggiungete uno spicchio d’aglio senza camicia e leggermente schiacciato. Coprite con pellicola e fate riposare due ore o tutta la notte in frigorifero.

In una ciotola versate farina, parmigiano, sale, burro tagliato a cubetti e rosmarino.

Impastate sino a ottenere delle grosse briciole. Usatele per coprire il fondo di una teglia antiaderente (18cm diametro).

Mettete a riposare in frigorifero per 1 ora. Poi cuocete in forno già caldo a 190 gradi per circa 20 minuti o fino a quando la base risulta croccante.

Lasciate raffreddare. Versate la base sul piatto da portata e coprite con la crema di ceci dopo avere eliminato l’aglio e mescolato con un cucchiaio di olio d’oliva per ravvivare la cremosità.

Seguite la ricetta su https://www.tortelliniandco.com/







A cura di Indira Fassioni