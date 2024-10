Torta di savoiardi con crema chantilly e fragoline

Utilizzate uno stampo a cerchio apribile oppure, uno stampo alto 10 cm e rivestitelo internamente con pellicola alimentare in modo che questa fuoriesca dai bordi (guardate le foto passo passo). Bagnate poco i savoiardi con la bagna di acqua e limoncello e create un bordo. Sempre con savoiardi poco bagnati, create la base, riempiendo i vuoti con pezzettini più piccoli di savoiardo. Versate metà crema chantilly e coprite con circa 125 g di fragoline. Realizzate uno strato di savoiardi leggermente bagnati, poi ancora un altro strato di crema chantilly e fragoline e poi ultimo strato con la crema al mascarpone e panna. Chiudete con i savoiardi non bagnati e con la parte zuccherata rivolta verso l'alto (dovranno essere tagliati come da foto, con la parte finale a punta, in modo da creare una sorta di fiore). Coprite con pellicola alimentare e trasferite in freezer per almeno 3 ore (va bene anche tutta la notte). Trascorso il tempo, fate scongelare parzialmente in frigorifero, sformate delicatamente su un piatto o vassoio - aiutatevi con la pellicola che fuoriesce ed essendo la torta ancora parzialmente congelata, sarete facilitati - e trasferite di nuovo in frigo fino a completo scongelamento. Spolverizzate con zucchero a velo e decorate con il fiore.