DIFFICOLTA facile

Chi può resistere a un dolce fantastico come il tiramisù? Biscotti inzuppati nel caffè e ricoperti con una meravigliosa crema composta di mascarpone, uova e zucchero...Anche i più restii al consumo di calorie cedono di fronte a un opera d'arte perfetta per il palato goloso. Piace proprio a tutti, gli estimatori nel mondo non si contano. La ricetta è piuttosto semplice, l'importante è scegliere ingredienti freschi, di buona qualità e cucinare con amore.