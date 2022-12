Tartine delle Feste

DIFFICOLTA facile

Una ricetta velocissima per preparare delle tartine con Mortadella Bologna IGP, perfette per accompagnare l’aperitivo natalizio o per iniziare il pranzo delle Feste in allegria. Una mousse di Mortadella leggera e soffice perfetta per farcire le tartine per aperitivo, magari a forma di stella per un brindisi natalizio.