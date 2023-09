Spaghetti di zucchine con hummus di cannellini e zucca

DIFFICOLTA facile

Gli spaghetti preparati con le zucchine sembrano veri spaghetti. Si possono mangiare sia crudi che cotti. In questa ricetta li ho scottati velocemente in acqua bollente e li ho conditi con un hummus preparato con fagioli cannellini e zucca aromatizzato alla curcuma. Unico accorgimento è che le zucchine devono essere fresche e croccanti per poterle tagliare con l'apposito taglia spaghetti.