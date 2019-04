Spaghetti alla carbonara: icona italiana, successo internazionale

DIFFICOLTA' media

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Siete pronti per il #Carbonaraday? Giunto alla sua terza edizione, l'evento si celebra il 6 aprile riscuotendo sempre un grande successo. La carbonara è uno dei piatti più iconici e simbolici italiani, molto amato e imitato all'estero. Le ricerche nate intorno all'origine del nome della ricetta, hanno dato vita a molte versioni spesso nate dai racconti tramandati dagli anziani. Molto fantasiosi, hanno contribuito ed accompagnato nel tempo dibattiti tra gli estimatori e i puristi. Quello che si sa con certezza, è che gli spaghetti alla carbonara sono un primo tipico della cucina laziale, realizzato con un condimento a base di guanciale, pecorino e uova. Un classico intramontabile, reso ancor più gustoso dal pepe macinato fresco e dal formato di pasta che varia spesso dagli spaghetti fino ad arrivare ai rigatoni. A questo punto, non rimane che mettersi ai fornelli e buon appetito!