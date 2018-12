Risotto alle pere con robiola di capra e pistacchi

PROCEDIMENTO

TAGLIATE a cubetti una pera e mezza. In una casseruola, scaldate 2 cucchiai di olio, aggiungete il riso e fatelo tostare. Sfumate con il vino bianco e, di tanto in tanto, quando si asciuga, bagnate con il brodo. A parte, fate appassire a fiamma bassa lo scalogno tritato in 20 gr di burro, aggiungete i cubetti di pera e fate cuocere a fuoco dolce per 7-8 minuti. Poi, spolverizzate con il pepe bianco.



DOPO METÀ cottura del riso, unite le pere tagliate a cubetti e portate a cottura il risotto, bagnandolo con un mestolo di brodo caldo di tanto in tanto.



A FINE COTTURA, fuori dal fuoco, unite il burro restante, il Parmigiano Reggiano grattugiato e la robiola, quindi regolate di sale. Mantecate e fate riposare per due minuti. Spolverizzate di pepe bianco e guarnite con fettine della mezza pera rimasta e con i pistacchi tritati.



Provate le altre ricette dello Speciale Natale del magazine di "Cotto e mangiato"