DIFFICOLTA facile

Il risotto ai peperoni mantecato allo yogurt è un piatto estivo sfizioso e irresistibile, con pochi grassi e tutto il sapore di questa verdura regina dell’estate.

Se di fronte alla ricetta del risotto ai peperoni sei tra quelli che storcono il naso per via della cattiva fama di essere degli ortaggi un po’ indigesti, ti sveliamo le piccole astuzie per renderli più digeribili in modo facile e in poche mosse.

Lo yogurt usato per la mantecatura, inoltre, rende il risotto ai peperoni di una cremosità e di un gusto molto delicato che piace anche ai bambini.