DIFFICOLTA facile

La crostata alle albicocche senza cottura è perfetta come dessert di fine pasto, per una fresca merenda o per la colazione. Il gusto dolce del composto di frutta secca e fiocchi d’avena fa da contrasto alla farcia fatta con formaggio caprino fresco addolcito dalla confettura di albicocche. Il dolce dell’ultimo minuto, perfetto da fare anche in vacanza senza accendere i fornelli.