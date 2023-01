Quadrucci alla faraona, fonduta di Castelmagno e crema di peperoni

PROCEDIMENTO

Tagliare la faraona a piccoli pezzi. Tritare le verdure e soffriggerle in padella con il burro, poi unire la polpa di faraona, il brodo caldo e cuocere per mezz’ora. Sfumare con il Marsala e non appena sarà evaporato aggiustare di sale e pepe. Una volta raffreddato porre in una bastardella, unire la ricotta e frullare.





Per i quadrucci



Versate la farina in una ciotola, formate una conca, rompete le uova, aggiungete l’olio e lavorate incorporando man mano la farina. Quando l’impasto sarà pronto lasciate riposare mezz’ora a temperatura ambiente coperto da un canovaccio. Stendete la pasta fine, dividetela in due sfoglie e fate riposare una decina di minuti. Con una rotella dentellata tagliate i quadrati di circa 6 cm. Distribuite il ripieno con un sac à poche su ciascun quadrato. Spennellate il bordo della pasta con dell’acqua e unite la seconda sfoglia, eliminando l’aria facendo aderire bene i bordi e schiacciando con le dita per sigillare. Disponete i tortelli su un piano infarinato fino all’utilizzo.





Per la fonduta di Castelmagno



Tagliate a pezzetti il Castelmagno, mettetelo a bagnomaria aggiungendo il grana padano e la panna e cuocete a fiamma dolce fino a che il cucchiaio di legno non vela.





Per la crema di peperoni



Cuocete il peperone in forno statico a 180° per 30 minuti, poi pelatelo, privatelo dei semi e tagliatelo a tocchetti. Mettetelo in un vaso da frullatore, aggiungete olio, sale e pepe e frullate formando una crema dalla consistenza liscia e omogenea.

Impiattate i tortelli in modo circolare: all’interno ponete la crema di Castelmagno, sotto ogni tortello andrà un cucchiaio di crema di peperoni. Decorate a piacere.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni