Quadrotti alle albicocche con mandorle e limone

Versate lo zucchero e la scorza di limone in una ciotola capiente, usate la punta delle dita per strofinare scorza e zucchero. Aggiungete il burro morbido e la vaniglia e mescolate con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un composto omogeneo. In un'altra ciotola mescolate la farina, le mandorle, il lievito e il sale. Unite gli ingredienti secchi al composto di burro e zucchero e mescolate bene finché non iniziano a crearsi dei grumi. Impastate fino ad ottenere un composto friabile a pezzettoni.