Polpette di ricotta con sugo di pomodoro

Il sugo di pomodoro è preparato in maniera molto semplice e veloce con una buona passata di pomodoro, aglio, origano, olio e sale .

Questa ricetta è un piatto completo, saporito ed anche leggero perchè cuocendo le polpette al forno è sufficiente un solo cucchiaio di olio per tutte le polpette.

PROCEDIMENTO

Fate rosolare in un tegame 2 cucchiai di olio con lo spicchio d’aglio intero. Aggiungete la passata di pomodoro, un pizzico di sale e l’origano. Lasciate cuocere per 10 minuti poi togliete l'aglio.

Nel frattempo in una ciotola spaccate l’uovo, sbattetelo con una forchetta ed aggiungete la ricotta, il Parmigiano, il pecorino, il pangrattato, la noce moscata ed il prezzemolo. Regolate di sale e pepe.

Fate riposare il composto in frigorifero per 15 minuti. Prendete il composto dal frigorifero e formate delle polpette grandi come una noce, circa 30 gr ciascuna.

Disponete le polpette su una teglia coperta con carta forno, aggiungete un filo di olio e fatele cuocere per 15 minuti a 200 gradi.

Togliete le polpette dal forno e versatele nel sugo bollente. Lasciate cuocere per 5 minuti poi servitele ben calde con abbondante sugo.

A cura di Indira Fassioni