Le polpette di cavolfiore e rucola sono un piatto sfizioso e gustoso realizzato con cimette di cavolfiore sbollentate, rucola, uova e parmigiano. Croccanti fuori e morbide dentro, le polpette di cavolfiore sono aromatiche e si preparano in pochissimo tempo. Sono anche un ottimo modo per far mangiare il cavolfiore ai bambini e potete anche cucinarle in forno, se preferite, per una versione più leggera ma ugualmente gustosa.