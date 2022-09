Per i più piccini l'Orsetto Pancake

DIFFICOLTA facile

Dal blog "La gaia cucina di Patty" la proposta di una sana merenda che porterà il sorriso sulla bocca dei più piccoli e non solo! Questa è una di quelle ricette che ho ideato insieme a Dora la mia nutrizionista: ingredienti leggeri e adatti a tutti per uno spuntino fatto in casa, magari da preparare insieme ai vostri bambini divertendovi.