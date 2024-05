Pasta risottata con piselli e tuorlo scottato

Bastano pochi ingredienti per trasformare i piselli in un piatto unico nutrizionalmente corretto come in questa semplice e veloce ricetta che li vede protagonisti insieme alla pasta di farro integrale e ad un semplice e digeribile tuorlo d’uovo.

PROCEDIMENTO

Se si utilizzano piselli freschi, sgranare con cura conservando i baccelli. Mondare il cipollotto conservando la parte verde. In una pentola sistemare i baccelli, la parte verde del cipollotto e poco sale grosso, unire un litro circa di acqua e portare ad ebollizione, cuocere per 10′ minuti e filtrare ottenendo un brodo leggero per la cottura della pasta. Se vengono utilizzati piselli surgelati servirà un litro circa di brodo vegetale preparato con sedano carota e scarti di cipollotto.

Sgusciare le uova, separare i tuorli dall’albume che potrà essere utilizzato per altre ricette. In un pentolino riscaldare 2 dl di brodo vegetale a 65°C, allontanare dal fuoco, aggiungervi delicatamente i 4 tuorli e lasciare immersi per circa 15 minuti.

L’uovo in questo modo non si cuoce ma si sanitizza rendendolo più sicuro batteriologicamente. In una casseruola soffriggere il cipollotto affettato finemente e i piselli per 2/3 minuti, bagnare con un mestolo di brodo caldo e cuocere per 8/10 minuti. Unire la pasta e un mestolo scarso di brodo caldo.

Il brodo deve essere aggiunto a piccole dosi e gradatamente controllando il grado di cottura della pasta. A cottura raggiunta togliete la pietanza dal fuoco, mantecare con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Ripartire la pasta e piselli nei singoli piatti e disporre il tuorlo d’uovo al centro, terminare la preparazione con qualche foglia di mentuccia romana e una spolverata di pepe nero macinato al momento.

A cura di Indira Fassioni