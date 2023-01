Panna cotta alla batida di cocco, gelatina e granita di ananas

PROCEDIMENTO

Per la gelatina di ananas : sciogliere nel succo d’ananas caldo la colla di pesce ammollata precedentemente in acqua fredda e strizzata. Versare in uno stampino di silicone e lasciare rapprendere in frigorifero per almeno due ore.





Per la panna cotta alla batida di cocco : portare la panna 60° con la batida e lo zucchero, poi aggiungere la colla di pesce precedentemente ammollata e strizzata. Versare in stampi di silicone e porre in frigorifero per almeno 6 ore.





Per la granita di ananas : portare l’acqua a bollore con lo zucchero, poi unire il succo d’ananas. Versare in un contenitore d’acciaio e mettere in congelatore mischiando ogni 30 minuti con l’aiuto di una forchetta finché non si è formata la granita.





In un piatto piano disporre le gelatine d’ananas, al centro porre la panna cotta alla batida di cocco e subito prima di servire adagiarvi sopra la granita.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni