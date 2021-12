DIFFICOLTA facile

Volete utilizzare il panettone o gli avanzi del panettone in modo originale? Vi proponiamo questa ricetta dei “Muffin al panettone“, tratta dal libro “Dolci a lievitazione lenta” di Gribaudo, al quale abbiamo collaborato con molto piacere testando e fotografando alcune ricette. Ci siamo permesse di modificare la ricetta originale aggiungendo una bella manciata di uvette e un tocco goloso di crema di nocciole. Inutile dire che questi “Muffin al panettone” sono super ideali per la colazione del mattino in queste giornate di festa!