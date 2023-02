Millefoglie allo speck e mele

DIFFICOLTA facile

Una ricetta velocissima per preparare delle piccole millefoglie con speck e mele, perfette per accompagnare un aperitivo o iniziare un pranzo in allegria.

Le millefoglie con speck e mele sono composte semplicemente da un sottile guscio di pasta sfoglia al formaggio farcite con ingredienti semplici come la ricotta fresca, le mele caramellate velocemente in padella e il gusto inconfondibile dello Speck Alto Adige IGP.