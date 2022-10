DIFFICOLTA facile

Avete mai pensato alle lasagne come ad uno scrigno prezioso? E' proprio quello che vi proponiamo oggi con la ricetta di "Lasagne bianche con salmone e besciamella" contenuta nel numero di Cotto e mangiato Magazine di ottobre in cui troverete molte proposte stuzzicanti per variare il contenuto di un piatto amatissimo e apprezzato ormai in tutto il mondo. In questo abbinamento delicatissimo la sapidità del salmone viene accolta dalla morbidezza della besciamella in un incontro davvero golosissimo. Da provare subito!