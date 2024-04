La Fugassa Veneta

PROCEDIMENTO

Scogliere il lievito di birra nel latte tiepido con 20 grammi di zucchero e 100 grammi di farina e amalgamare. Coprire con della pellicola a contatto e fare riposare fino al raddoppio, per circa un paio di ore.

Unire al composto 200 grammi di farina, 2 uova e 80 grammi di zucchero nella planetaria. Lavorare con il gancio fino a che l’impasto inizia ad incordare. Aggiungere 50 grammi di burro morbido a pezzetti e lavorare per circa 15 minuti, ottenendo un impasto morbido e liscio.



Formare una palla con l’impasto e mettete a riposare al coperto, a 22/24 gradi finché non sarà raddoppiata. Unire nuovamente nella planetaria al primo impasto i restanti 200 grammi di farina, 60 grammi di zucchero, le 2 uova, il sale e gli aromi.



Impastare con il gancio fino a farlo risultare liscio. Unire altri 50 grammi di burro a pezzetti e lavorare finché l’impasto sarà liscio, morbido ed elastico. Rimetterlo quindi a riposare, coperto con della pellicola a contatto sempre fino al raddoppio (sarà necessaria circa una notte a temperatura ambiente). A questo punto, formare una palla e mettetela nell’apposito stampo a lievitare ancora al coperto, per circa 2 ore.



Lasciare l’impasto scoperto per 10 -15 minuti e con una lametta praticare un taglio a croce. Spennellare con del latte, aggiungendo qualche pezzetto di burro nei tagli, e cospargere con granella e zucchero semolato.

Cuocere in forno statico a 170°C, sulla griglia. Appena la focaccia si colorerà coprire con un foglio di carta di alluminio e portare a cottura per circa 50 minuti. Una volta fredda si può conservare per qualche giorno in un sacchetto per alimenti.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni