DIFFICOLTA facile

Siamo in attesa dei due eventi più amati dell'anno: San Valentino e Carnevale. Per onorarli cosa c'è di meglio se non preparare questi Krapfen di Carnevale a forma di cuore? Morbidi e super golosi sono perfetti sia per il festeggiamento amoroso e delicato di San Valentino che goloso ed effervescente del Carnevale. Questa e tante altre ricette potrete trovarle nel numero di febbraio di Cotto e mangiato Magazine.